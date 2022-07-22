Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона

«22 июля 2022 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 (»Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти«), ч. 2 ст. 282 (»Организация деятельности экстремистской организации«), ч. 2 ст. 354 (»Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны«) УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сказали в суде.
Ранее МВД объявило Гордона в розыск. Журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России и распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ. Видеозапись своего выступления он разместил на своей странице в YouTube.
Позже глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг Гордона и законности их продажи в России. Росфинмониторинг 6 апреля внес украинского журналиста в реестр террористов и экстремистов.