Власти заявили об обстреле Запорожской АЭС из оружия «натовского образца»

«Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра (АЭС находится на его берегу. — РБК)», — написал он.
Член ВГА уточнил позднее, что «по территории АЭС было как минимум четыре прилета из тяжелой артиллерии натовского образца».
Информация о том, есть ли разрушения в пригороде Энергодара и пострадавшие в результате обстрела, уточняется.
В июле—августе неоднократно сообщалось об обстрелах территории станции, которая подконтрольна российской армии. Москва и Киев взаимно обвиняли друг друга в нанесении ударов.
18 августа Минобороны России заявило, что Украина на следующий день готовит «провокацию» — обстрел станции, чтобы обвинить Москву в «создании техногенной катастрофы». Рогов 20 августа рассказал, что прошлый день на станции был спокойным, так как благодаря обнародованию информации о «провокации» ее удалось предотвратить.
В ООН 11 августа прошло заседание, посвященное ситуации на АЭС. На нем глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал, что немедленной угрозы ядерной безопасности на АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал допустить на станцию миссию МАГАТЭ для контроля.
Москва винит в препятствовании этому визиту Запад и Киев, они — Москву. Украина и ее партнеры настаивают, чтобы поездка миссии проходила через украинскую столицу. Россия же утверждала, что такой маршрут небезопасен. Однако затем президент Владимир Путин заявил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что он готов пересмотреть условия, в том числе с допуском миссии через территорию Украины, а не России.