Власти Энергодара сообщили об обстрелах ВСУ жилых районов города

«ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.
В Энергодаре находится крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире — Запорожская АЭС.
Ранее в этот день в ВГА Энергодара сообщили, что российские военнослужащие сбили украинский беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. «Его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — утверждали пророссийские власти города.
Часть Запорожской области, включая город Энергодар и находящуюся на его территории атомную электростанцию, с конца февраля контролируют российские военные. С середины июля стороны взаимно обвиняют друг друга в обстрелах как Запорожской АЭС, так и Энергодара.
25 августа в ВГА сообщили о срабатывании аварийной системы и переподключении Запорожской АЭС из-за пожара на прилегающей территории. Там пояснили, что причиной возгорания стал обстрел со стороны ВСУ. После этого украинский «Энергоатом», который формально продолжает управлять АЭС, сообщил об отключении станции от энергосистемы Украины.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Российские власти не раз заявляли, что готовы к организации приезда на станцию миссии МАГАТЭ. За визит сотрудников международного агентства выступали и на Украине. Обе стороны высказывались в поддержку постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. По данным The Wall Street Journal, группа специалистов МАГАТЭ может приехать на электростанцию на следующей неделе.