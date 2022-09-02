Генштаб ВС Украины признал удары ВСУ в районе Энергодара

«В районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точечными ударами наших войск уничтожено три артиллерийские системы противника, а также склад боеприпасов и рота личного состава», — говорится в сообщении на Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).
Ранее в этот день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о нарушении целостности Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября. В день визита специалистов вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили боевые действия в районе станции. Сообщалось, что четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока ЗАЭС.
Кроме того утром 1 сентября украинские войска предприняли попытку захвата электростанции. Две диверсионные группы на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее ЗАЭС. Противник был уничтожен.
Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую атомную электростанцию. Миссию возглавляет генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. 1 сентября инспекторы отправились из подконтрольного украинской стороне орода Запорожье в сторону ЗАЭС.
Визит проходил на фоне обстрелов объекта и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии.
29 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что РФ готова на каждом этапе содействовать визиту сотрудников МАГАТЭ.
РФ 23 августа распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских военных.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.