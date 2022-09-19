Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — зачитала приговор судья.
В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины.
Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.
Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.