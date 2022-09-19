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14:04 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.

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Источник: РИА "Новости"

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — зачитала приговор судья.

В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины.

Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.

Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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