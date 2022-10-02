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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия экстрадировала норвежца, обвиняемого в мошенничестве на $2,3 млн

Подданный Норвегии Аре Абрахамсен, обвиняемый в мошенничестве и неуплате налогов, был экстрадирован из России на родину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Из России экстрадирован гражданин Королевства Норвегия Аре Абрахамсен. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола как осужденный за мошенничество, крупное хищение и предоставление ложных сведений о коммерческой компании», — рассказала Волк.

По версии правоохранительных органов Норвегии, с 2005 по 2013 год Аре Абрахамсен совершал мошеннические сделки, связанные с продажей акций и инвестициями. Таким образом он присвоил 25 млн крон ($2,3 млн). Кроме того, он обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,2 млн крон ($111 тыс.) Сегодня, 2 октября, в аэропорту Шереметьево сотрудники МВД передали Аре Абрахамсена представителям Интерпола.

Анастасия Ларина

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