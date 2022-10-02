Россия экстрадировала норвежца, обвиняемого в мошенничестве на $2,3 млн

«Из России экстрадирован гражданин Королевства Норвегия Аре Абрахамсен. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола как осужденный за мошенничество, крупное хищение и предоставление ложных сведений о коммерческой компании», — рассказала Волк.
По версии правоохранительных органов Норвегии, с 2005 по 2013 год Аре Абрахамсен совершал мошеннические сделки, связанные с продажей акций и инвестициями. Таким образом он присвоил 25 млн крон ($2,3 млн). Кроме того, он обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,2 млн крон ($111 тыс.) Сегодня, 2 октября, в аэропорту Шереметьево сотрудники МВД передали Аре Абрахамсена представителям Интерпола.