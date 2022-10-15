Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы «Пенициллин»

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 “Пенициллин” прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сказал собеседник агентства.
«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.
Плюс «Пенициллина» в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует в своей работе радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
«Пенициллин» разработан входящим в «Росэлектронику» предприятием НИИ «Вектор». Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от −40 до +50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси «Камаза», ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.