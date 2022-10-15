На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
05:26 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы «Пенициллин»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 “Пенициллин” прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сказал собеседник агентства.

«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

Плюс «Пенициллина» в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует в своей работе радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

«Пенициллин» разработан входящим в «Росэлектронику» предприятием НИИ «Вектор». Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от −40 до +50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси «Камаза», ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что начинается в Запорожье
В Китае рассказали, что ждет Европу без России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
СМИ: в боях на Украине применили комплексы «Пенициллин»
В Белгороде восстановлено электроснабжение после обстрела
Путин: больше нет необходимости массированных ударов по Украине
ВКС уничтожили более 170 украинских наемников в районе Николаева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта