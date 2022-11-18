17:48 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны.
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«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве “трагического исключения” на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в сообщении.
При этом сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции, подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители.
«Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — заключили в Минобороны.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.