В «Росэнергоатоме» назвали цели украинских обстрелов Запорожской АЭС

«Они бьют по подстанциям. Стараются лишить АЭС альтернативного энергообеспечения, а город — основного», — сказал он.
Карчаа допустил, что ВСУ за счет этих обстрелов пытаются оставить Энергодар без тепла и света, введя население в состояние стресса.
Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. Минобороны России сегодня сообщило о продолжении 21 ноября обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, всего было выпущено восемь снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС. Он также заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.