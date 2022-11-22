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16:02 (мск), источник: Ведомости

В «Росэнергоатоме» назвали цели украинских обстрелов Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрелов территории Запорожской АЭС бьют по подстанциям, чтобы лишить станцию альтернативного энергообеспечения, рассказал советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в комментарии «Интерфаксу».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Они бьют по подстанциям. Стараются лишить АЭС альтернативного энергообеспечения, а город — основного», — сказал он.

Карчаа допустил, что ВСУ за счет этих обстрелов пытаются оставить Энергодар без тепла и света, введя население в состояние стресса.

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. Минобороны России сегодня сообщило о продолжении 21 ноября обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, всего было выпущено восемь снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС. Он также заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.

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