Правоохранительные органы Великобритании задержали российского бизнесмена

В NCA уточнили, что он был задержан еще 1 декабря в его «многомиллионной резиденции» в Лондоне. Помимо отмывания денег, он подозревается в заговоре с целью обмана МВД и целью дачи ложных показаний.
Помимо российского бизнесмена, были арестованы еще два человека. Среди них работавший в резиденции 35-летний мужчина — он был задержан после выхода из здания с сумкой, в которой правоохранители обнаружили несколько тысяч фунтов наличными, и 39-летний мужчина. Первого подозревают в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA, второго — в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. После опроса все они были отпущены под залог.
РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Лондоне сообщило, что дипмиссия направила в Форин офис ноту в связи с задержанием российского бизнесмена. «Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина», — сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Дипмиссия потребовала уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях его содержания, а также допустить к нему консульских сотрудников, предоставить адвоката и переводчика.
Ранее в Telegram-каналах предполагалось, что речь идет о сооснователе «Альфа-Групп» Михаиле Фридмане, проживающем в Лондоне. РБК сообщило, что в компании эту информацию опровергли. «Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — цитирует издание представителя «Альфа Банка».