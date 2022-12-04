14:33 (мск), источник: ТАСС
Число обнаруженных мертвых нерп в Дагестане выросло до 1,7 тыс
По словам руководителя Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, найденным тушам две недели.
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МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп в Дагестане увеличилось до 1,7 тыс., признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено. Об этом рассказал ТАСС в воскресенье руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
«Позавчера появились сигналы, береговой патруль поехал по берегу моря, волонтеры ходят, считают, смотрят, и уже на данный момент обнаружили около 1,7 тыс. туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150−200 км. <…> Сейчас на море шторм, и, что там завтра будет, непонятно. <…> Мы сегодня выезжали на территорию Сулакской бухты, только там мы обнаружили на 300 м больше 100 туш», — сказал собеседник агентства.
Руководитель Каспийского природоохранного центра подчеркнул, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом. «Только при нас пять туш выбросило», — добавил он.
При этом Гапизов подчеркнул, что, предварительно, не обнаружено влияние человека. «Тюленей в сетях или со снятыми шкурами не обнаружено. Абсолютно целые туши, им уже недели две», — сказал он.
Руководитель Каспийского природоохранного центра добавил, что взяты все необходимые пробы. Он напомнил о том, что в регионе по-прежнему ведется проектирование реабилитационного центра.
Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. В субботу пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила об обнаружении на побережье Каспийского моря в Дагестане около 700 мертвых тюленей. Как отмечалось, инспекторы управления Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться, а предполагаемые причины гибели еще предстоит установить.
О краснокнижном тюлене
По сведениям экспертов и ученых, занимающихся изучением причин гибели и состоянием популяции каспийского тюленя, на сегодняшний день его численность составляет до 100 тыс. особей.
Каспийский тюлень или каспийская нерпа — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.
В мае 2022 года сообщалось о 67 погибших нерпах на участках от города Махачкалы до поселка Сулак и в районе Аграханского залива в Дагестане. В первой половине 2021 года зафиксировали несколько случаев массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане. В частности, по данным ученых, более 200 нерп нашли с конца апреля по середину июня. Только с 4 по 6 мая 2021 года на побережье от Кизлярского района до Дербентского района обнаружены 170 погибших нерп, преимущественно молодые особи.
С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце 2020 года, мог стать выброс природного газа. Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.