Комиссия СПЧ возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

«Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей», — говорится в сообщении.
Ранее в Минприроды Дагестана сообщили, что число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря составляет 2,5 тыс. Как отметили в министерстве, подсчет количества погибших животных продолжается.
Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщал ТАСС, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом. При этом он подчеркнул, что, предварительно, не обнаружено влияние человека.
Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. В субботу пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства сообщила об обнаружении на побережье Каспийского моря в Дагестане около 700 мертвых тюленей. Как отмечалось, инспекторы СКТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиться, а предполагаемые причины гибели предстоит установить.
По сведениям экспертов и ученых, занимающихся изучением причин гибели и состоянием популяции каспийского тюленя, на сегодняшний день его численность составляет до 100 тыс. особей.
Каспийский тюлень или каспийская нерпа — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.
В мае 2022 года сообщалось о 67 погибших нерпах на участках от города Махачкалы до поселка Сулак и в районе Аграханского залива в Дагестане. В первой половине прошлого года было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане. В частности, по данным ученых, более 200 нерп были найдены с конца апреля по середину июня. Только с 4 по 6 мая 2021 года на побережье от Кизлярского района до Дербентского района обнаружили 170 погибших нерп.
С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных в конце 2020 года, мог стать выброс природного газа. Как сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.