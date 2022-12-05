18:26 (мск), источник: Ведомости
ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Что о них известно
О происшествиях доложено президенту, в случившемся разбираются компетентные органы.
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В Кремле знают о ЧП на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях, произошедших 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, доклад об этом от «соответствующих служб» Владимир Путин получил. «[Более] точной информацией не располагаю. Видел только сообщения СМИ. Опять же, рекомендую обратиться в министерство обороны», — уточнил Песков.
«Ведомости» направили запрос в Министерство обороны.
О происшествии на авиабазе Дягилево на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях. В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.
В Дягилево дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, размещается 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, пилотов дальней авиации. Там же располагается, согласно данным из открытых источников, 360-й Авиационный ремонтный завод. В группе «Дягилево» во «ВКонтакте» местные жители писали о проезжающих машинах экстренных служб. Позже о ЧП написали «Комсомольская правда: Рязань» и «МК: Рязань».
В приемном отделении Рязанской областной больницы ТАСС подтвердили госпитализацию пятерых пострадавших после взрыва.
При этом источники «РИА Новости» утверждают, что результате возгорания и взрыва бензовоза получил повреждение самолёт, пострадали девять человек.
Другой инцидент, предположительно, произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области.
Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы.
Телеканал «Саратов 24», в свою очередь, привел слова очевидцев о громком звуке, похожем на взрыв, и вспышке, которую некоторые из них успели увидеть.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заявил, что информация о ЧП проверяется. «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — написал он.
Аэродром Энгельс находится вблизи одноименного города Саратовской области.
На базе, по открытым данным военного ведомства, базируются сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Также на базе дислоцируются стратегические турбовинтовые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
С практической точки зрения этот инцидент в любом случае не имеет значения, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович считает, что уязвимость больших самолетов на земле в местах базирования — общее место.
Глава региона подчеркнул, что в жилых кварталах города чрезвычайных происшествий не зафиксировано.
Саратовские СМИ сообщают, что местный аэропорт «Гагарин» продолжает работать в штатном режиме.
Никаких разрушений не было, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия»). Никто из жителей, отметил он, также не пострадал: «В том, что видели вспышку на авиабазе разбирается военная прокуратура, следствие идет. Никто не видел и никто пока еще не знает, что там было. Нового пока нет ничего». «Жители Энгельса, да, слышали хлопок. Никто не предполагал, наверное, что рядом с военным объектом не стоит строить дома и парк отдыха. Это единственное, что могу сказать», — сообщил глава фракции КПРФ в Саратовской облдуме Александр Андидалов.
Первый зампред думы Саратовской области единоросс Алексей Антонов говорит, что паники в регионе нет. «Смотрю только по соцсетям, что где-то какой-то взрыв был. Я живу в районе Шумейки (Энгельсский район. — “Ведомостей”), и в это время ничего не почувствовал. Ко мне как депутату пока никто не обращается», — отмечает он. «То, что дают в соцсетях — по-моему, видео с камеры ЖК “Ямайка”, [ЧП] где-то там вдалеке. Было ли это именно там, где находится аэродром — со стопроцентной вероятностью никто не скажет», — заявил Антонов «Ведомостям».
Дарья Мосолкина, Илья Лакстыгал, Евгения Дубровина