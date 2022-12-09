Найденная в Испании челюсть прояснила историю первых европейцев Изначальный анализ костей оказался ошибочным.
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Захарова назвала слова Меркель заявкой на трибунал
Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти
Песков: о присоединении новых территорий к России речи не идет
МИД: атаки на аэродромы могли привести к ядерной катастрофе
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Главное
Спецоперация на Украине
10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В подмосковном ТЦ «Мега Химки» в пожаре площадью 7 тыс. кв. м сгорел гипермаркет OBI

В подмосковных Химках огнем был уничтожен крупный гипермаркет строительных и хозяйственных товаров OBI в комплексе «Мега». Ущерб оценивается в миллиарды рублей. Пострадали несколько человек, как минимум один погиб. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщает МЧС.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По данным МЧС, сигнализация в OBI сработала в 5:59 утра. По нормативам пожарные должны прибывать на место ЧП минут через десять, но им потребовалось в два раза больше времени. К приезду первых экипажей спасателей огонь перекинулся с одного из складов OBI на сам торговый центр. В течение последующей пары часов пожар распространился на площади 17 тыс. кв. м, сообщили в Следственном комитете России (СКР). В 08:25 он был локализован на 7 тыс. кв. м.

К 10:45 открытое горение ликвидировали.

В тушении пожара участвовали сотни спасателей из Подмосковья и столицы, но локализовать распространение огня удалось не скоро. Из-за конструктивных особенностей здания, большой огневой нагрузки на конструкции и обрушения крыши потоки пламени буквально вырывались в соседние помещения. В здании произошло несколько взрывов — сдетонировали нагретые огнем емкости с лакокрасочными изделиями. Взрывы, разрушившие стены, лишь усилили горение.

По предварительным данным, не обошлось без жертв и пострадавших. Погиб охранник, не успевший выбраться из здания. Несколько человек, в том числе пожарных, получили отравления продуктами горения и ожоги.

МЧС предварительно сообщает, что причина в нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ. Считается, что очаг гигантского пожара находился на складе, где сварщики допустили возгорание во время своих работ на крыше. Не исключается варианты и замыкания в электроприборах, и поджога. Точная причина ЧП будет установлена экспертами, которые приступят к работе, когда пожар окончательно потушат.

В экстренных службах заявили, что последняя выездная плановая проверка гипермаркета OBI проводилась в ноябре 2021 года. Тогда выявили 46 нарушений пожарной безопасности. МЧС в последнее время не инспектировало магазин из-за моратория на проверки бизнеса.

Ущерб от пожара в ТЦ составит 20−30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Это станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.

Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Николай Сергеев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США разрешили Украине наносить удары по Крыму
Самые громкие обмены заключенных в истории
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары