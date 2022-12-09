В подмосковном ТЦ «Мега Химки» в пожаре площадью 7 тыс. кв. м сгорел гипермаркет OBI

По данным МЧС, сигнализация в OBI сработала в 5:59 утра. По нормативам пожарные должны прибывать на место ЧП минут через десять, но им потребовалось в два раза больше времени. К приезду первых экипажей спасателей огонь перекинулся с одного из складов OBI на сам торговый центр. В течение последующей пары часов пожар распространился на площади 17 тыс. кв. м, сообщили в Следственном комитете России (СКР). В 08:25 он был локализован на 7 тыс. кв. м.
В тушении пожара участвовали сотни спасателей из Подмосковья и столицы, но локализовать распространение огня удалось не скоро. Из-за конструктивных особенностей здания, большой огневой нагрузки на конструкции и обрушения крыши потоки пламени буквально вырывались в соседние помещения. В здании произошло несколько взрывов — сдетонировали нагретые огнем емкости с лакокрасочными изделиями. Взрывы, разрушившие стены, лишь усилили горение.
По предварительным данным, не обошлось без жертв и пострадавших. Погиб охранник, не успевший выбраться из здания. Несколько человек, в том числе пожарных, получили отравления продуктами горения и ожоги.
МЧС предварительно сообщает, что причина в нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ. Считается, что очаг гигантского пожара находился на складе, где сварщики допустили возгорание во время своих работ на крыше. Не исключается варианты и замыкания в электроприборах, и поджога. Точная причина ЧП будет установлена экспертами, которые приступят к работе, когда пожар окончательно потушат.
В экстренных службах заявили, что последняя выездная плановая проверка гипермаркета OBI проводилась в ноябре 2021 года. Тогда выявили 46 нарушений пожарной безопасности. МЧС в последнее время не инспектировало магазин из-за моратория на проверки бизнеса.
Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).