Боец ЧВК «Вагнер» арестован в Ростове-на-Дону за нападение на стражей порядка

Как рассказал Павел Николин журналистам в зале суда, он служил в подразделении ЧВК «Вагнер». Последним местом дислокации для него являлся город Артемовск. Мужчина отбился от группы, заблудился и не понял, что находится не в зоне СВО, а в Ростовской области. Столкновение с полицейскими произошло потому, что Павел Николин принял их за украинцев. «Они (полицейские.— “Ъ”) были не в форме, “корочек” у них не было, — отметил задержанный.— Когда спецназ уже “принимал”, увидел значки по форме, и понял, что это свои. Спецназу я не оказывал сопротивления».
Павел Николин признал, что ранее был неоднократно судим. Сообщать о том, как оказался в ЧВК и проходил службу, он не стал. Отвечая на вопрос судьи, Павел Николин сообщил, что перед тем, как попасть в Ростовскую область, он сидел за разбой в Башкирии.
— В Уфе был. Отбывал наказание, — сказал он.
О себе Павел Николин рассказал, что родился и жил в столице Башкирии, где у него жена и трое детей. Успел получить образование по специальности «помощник машиниста электровоза».
— Я, конечно, готов принести извинения потерпевшему. Я узнавал, он идет на поправку. По поводу полицейского — очень сожалею, что так получилось, — сказал Павел Николин.
Ранее сообщалось, что Павел Николин был задержан 7 декабря в Красносулинском районе Ростовской области, а накануне ранил одного из полицейских, которые искали пропавшую женщину.
Глава компании «Конкорд», основатель ЧВК Евгений Пригожин на вопрос журналистов о том, является ли задержанный в Новошахтинске человек бойцом «Вагнера», отказался предоставить информацию, так как она «не является публичной». Также он обещал провести собственное расследование по данной ситуации.
«Оперативная группа ЧВК “Вагнер” проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», — сообщается в ответе пресс-службы. Пригожин отметил, что человек мог быть в неадекватном психическом состоянии. Во время суда по вопросу меры пресечения Павлу Николину следователь отметил, что задержанный не состоял на учете у нарколога и психиатра.
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону по ходатайству СКР арестовал «музыканта» на два месяца. Скоро ему будут предъявлены обвинения в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК).
Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону