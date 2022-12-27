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00:23 (мск), источник: Известия

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

Источник: AP 2022

«Президент Сербии [Александр Вучич] как верховный главнокомандующий отдал приказ привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности», — сказал министр агентству Tanjug.

Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии.

24 декабря сообщалось о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич. Отмечается, что это произошло вопреки гарантиям международных миссий НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX).

11 декабря Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее днем бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

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