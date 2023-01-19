11:36 (мск), источник: РБК
Пригожин заявил о взятии Клещеевки силами ЧВК Вагнера
По словам Пригожина, Клещеевка взята «исключительно» подразделениями ЧВК Вагнера. Вокруг села еще ведутся ожесточенные бои, добавил он.
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Подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль село Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил бизнесмен и основатель военной компании Евгений Пригожин. Слова предпринимателя приводит пресс-служба его фирмы «Конкорд» на странице во «Вконтакте».
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК “Вагнер”. Исключительно подразделениями ЧВК “Вагнер”, — сказал он.
Пригожин заявил, что вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои, а «противник цепляется за каждый метр земли».
Он опроверг данные о том, что ВСУ «бежит от Артемовска». «ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК “Вагнер” метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — сказал бизнесмен.
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