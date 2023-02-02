США впервые выпустили одного из «наиболее ценных» узников тюрьмы в Гуантанамо

«Министерство обороны объявило сегодня об отправке Маджида Хана из места заключения в Гуантанамо в Белиз», — говорится в документе. Отмечается, что Хан в 2012 году признал вину, согласившись на сотрудничество с американскими властями и за это время «выполнил свое обещание о сотрудничестве».
«В 2021 году его приговорили к тюремному сроку более чем в 10 лет с вычетом тех лет, которые он провел, сотрудничая с властями США. Таким образом, он отбыл свое наказание», — пояснили в военном ведомстве. В Пентагоне отметили также, что в настоящий момент в Гуантанамо остаются 34 узника.
Как сообщает в свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Хана, в Белизе бывший узник Гуантанамо был выпущен на свободу. Это первый случай, когда так называемый наиболее ценный узник, переведенный в Гуантанамо с секретных объектов ЦРУ, был освобожден, отмечает издание, ссылаясь на данные правозащитников.
Хан в 2012 году признал вину в подготовке покушения на экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа и согласился дать показания против других заключенных, содержащихся на базе ВМС США на Кубе. Взамен американский суд пообещал смягчить Хану приговор.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена в настоящий момент пытается сократить число людей, содержащихся в Гуантанамо, в рамках более широких усилий по закрытию объекта. Тюрьма была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше — младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.
В прошлом в тюрьме на Кубе содержались около восьми сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США — 22 января 2009 года — подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.