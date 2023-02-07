Число погибших после землетрясения в Турции превысило 2,3 тыс. человек

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7, первое — после 4:00, второе — около 13:30 мск. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем толчке магнитудой 4,5. Афтершоки продолжаются.
Бедствие привело к разрушениям и жертвам в десяти провинциях страны. Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля. Школьников отправили на каникулы до 13 февраля.
Землетрясение также затронуло северную часть Сирии. Там погибли, по последним данным, свыше 1,3 тыс. человек.
Подземные толчки были зафиксированы в Греции, Египте, Ливане, Абхазии и на Кипре. Их почувствовали даже в Гренландии, указывали в геологическом институте при правительстве Дании.
Десятки стран ЕС и НАТО предложили Анкаре помощь. Спасатели МЧС России вылетели в Турцию и Сирию.