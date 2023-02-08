На холоде без еды и воды: Семья россиян двое суток не может выбраться из-под завалов в Турции

Ирина Эрйетли, её муж Аталай и сыновья приехали из Москвы в турецкий город Хатай навестить родственников (Аталай — турок с российским гражданством. — Прим. Лайфа). Но путешествие обернулось трагедией — в результате землетрясения дом семьи рухнул.
Как рассказывают друзья, семья жила на первом этаже и поэтому оказалась под завалами. Родителей Аталая чудом смог вызволить старший сын, сейчас они в больнице с переломами. А Ирина с мужем и детьми до сих пор остаются под руинами. Как уверяют знакомые семьи, тепловизоры показывают, что люди живы, но руками тяжёлые плиты не поднять — нужна спецтехника. Друзья супругов боятся, что помощь не поспеет вовремя.
«Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не даёт ответа. Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район ещё не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре», — рассказали знакомые.
Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв удара стихии уже превысило семь тысяч человек, в стране объявлен национальный траур до 12 февраля. Из-за подземных толчков пострадала соседняя Сирия: там погибло около тысячи человек.