13:30 (мск), источник: © РИА Новости
Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов.
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«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — сказал чиновник в интервью агентству Блумберг.
Представитель администрации украинского президента объяснил такой расход снарядов высокой интенсивностью боев.
Жовква также напомнил, что Киев нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее ФРГ объявили о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку БМП «Абрамс».
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие.