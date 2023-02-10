Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
13:30 (мск), источник: © РИА Новости

Офис Зеленского признался, что у Украины почти не осталось боеприпасов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — сказал чиновник в интервью агентству Блумберг.

Представитель администрации украинского президента объяснил такой расход снарядов высокой интенсивностью боев.

Жовква также напомнил, что Киев нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.

В среду Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее ФРГ объявили о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку БМП «Абрамс».

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
'Это все изменит'. Власти Молдавии перешли черту
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта