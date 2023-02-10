13:09 (мск), источник: РБК
В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы
Попадания в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в Хмельницкой области, Харькове и Запорожье.
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В украинских Хмельницком, Виннице и Львове были слышны взрывы, сработала ПВО, сообщили власти городов. Воздушная тревога утром 10 февраля была объявлена во всех регионах Украины.
Минобороны России с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. При этом оно заявляло, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Россия наносит удары в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.