Военные США заметили еще один воздушный объект в небе над Канадой

Детали и происхождение объекта неизвестны.
Ранее, 10 февраля, американские военные засекли в воздушном пространстве над Аляской аэростат, после чего сбили летательный аппарат. Объект отслеживали в течение 24 часов и сбили на границе США с Канадой — над северо-восточной частью Аляски.
В ночь на 3 февраля в небе над Штатами был замечен огромный воздушный шар. В Пентагоне тогда заявили, что это китайский, предположительно, разведывательный аппарат, но он не представляет опасности для населения, а все необходимые меры по предотвращению утечки ценной информации были оперативно приняты.
4 февраля агентство Associated Press сообщило о сбитом американскими военными аэростате КНР. В материале отмечалось, что шар был сбит у восточного побережья США по приказу Байдена. Позднее в Пентагоне заявили, что изучили оборудование на аэростате, установив, что он служил для сбора разведданных.
В МИД КНР, в свою очередь, опровергли это утверждение. В заявлении ведомства говорится, что назначение аэростата «носит гражданский характер». Зонд, в частности, использовался для метеорологических исследований. В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. В министерстве заявили, что инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.