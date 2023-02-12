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01:10 (мск), источник: Газета.Ру

Трюдо заявил, что над Канадой сбили неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

Источник: Reuters

Ранее в этот же день представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Канадой.

5 февраля американские военные также сбили над территорией США гражданский аэростат, принадлежащий КНР.

Пентагон назвал сбитое устройство шпионским, в Китае же заявили, что аэростат является гражданским зондом и оказался над США случайно.

Кроме того, сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения мер против юридических лиц, сотрудничающих с армией Китая и причастных к инциденту с китайским аэростатом.

Вместе с тем Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином не понесли серьезного ущерба из-за ситуации с аэростатом.

Евгений Шакиров

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