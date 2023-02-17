Какие новые штрафы ждут владельцев домов и дач в 2023 году Владельцы загородной недвижимости неожиданно стали получать уведомления о штрафах. Почему так происходит и как собственникам избежать незапланированных расходов?
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13-17 февраля: главное за неделю
18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

Большинство разрушенных зданий было построено до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы.

ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса

Проведение второй фазы расследования, во время которой ВОЗ хотела более детально изучить версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации.

Госдума одобрила во втором чтении закон о защите русского языка

Предполагается, что употребление иностранных слов будет недопустимо, если в русском языке есть аналоги заимствованных слов.

Евросоюз включил Россию в список стран — налоговых убежищ

ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — стран, которые по его мнению, не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. В список также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.

В Пентагоне рассказали, почему выросло число найденных летательных объектов в небе США

Пентагон стал более внимательно следить за воздушным пространством США на высотах, на которых на прошлой неделе сбили китайский разведывательный аэростат.

Бэнкси посвятил «валентинку» проблеме домашнего насилия

Граффити с избитой домохозяйкой появилось в британском городе Маргит.

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