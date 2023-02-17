18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Большинство разрушенных зданий было построено до 1999 г., когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы.
Проведение второй фазы расследования, во время которой ВОЗ хотела более детально изучить версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации.
Предполагается, что употребление иностранных слов будет недопустимо, если в русском языке есть аналоги заимствованных слов.
ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — стран, которые по его мнению, не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. В список также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.
Пентагон стал более внимательно следить за воздушным пространством США на высотах, на которых на прошлой неделе сбили китайский разведывательный аэростат.
Граффити с избитой домохозяйкой появилось в британском городе Маргит.