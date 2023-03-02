Астронавт поделился фотографией северного сияния На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
17:23 (мск), источник: RT на русском

Кадыров призвал «привлечь к ответу» семьи совершивших теракт в Брянской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя теракт в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи террористов, если они находятся в России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — написал он в своём Telegram.

Как отметил Кадыров, родственников террористов надо тщательно и основательно проверить, так как опыт показывает, что без «содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».

Вместе с этим глава Чечни выразил мнение, что теракт является поводом для введения военного положения ещё в ряде регионов.

Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

2 марта сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Следите за развитием темыНападение диверсантов на Брянскую область
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Депутат Аксаков рассказал подробности о пилотном проекте с цифровым рублём
Глава ЦБ Набиуллина: банки должны соблюдать закон при работе с...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан