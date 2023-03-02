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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Атака украинских диверсантов в Брянской области

Главное.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате один человек погиб и один пострадал.

Власти, а затем ФСБ заявили о боях с диверсантами: «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Есть погибшие и раненые среди местных жителей, заявляет источник ТАСС в силовых структурах.

«РИА Новости» сообщили о заложниках в сельском магазине Любечан. По данным ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках.

Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в селе Сушаны.

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на брянские села.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.

Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки, заявил Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область «классической провокацией».

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