Глава села рассказал, как диверсанты атаковали Брянскую область

В Брянской области 2 марта действовали две диверсионно-разведывательные группы. Об этом ТАСС рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев. Новый Ропск — населенный пункт, который располагается между селами Сушаны и Любечане.
Региональные власти накануне сообщали об атаке украинских диверсантов в этих двух населенных пунктах.
«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — РБК). Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это [были] разные группы», — сообщил ТАСС Самусев. По его словам, информацию о вооруженных лицах передали спецслужбам.
В селе Любечане, по словам чиновника, украинская ДРГ дошла до фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). «Человек ехал со смены, оператор газовой котельной в средней школе, он долгое время не выходил на связь. О нем ничего не было известно. Потом выяснилось, что он был в машине изрешеченной», — добавил глава села. В другом селе, Сушанах, они также открыли стрельбу, но жертв не было.
2 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане Климовского района проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Одновременно, как сообщил Богомаз, беспилотник совершил атаку на село Сушаны. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
И Сушаны, и Любечане находятся рядом с границей Черниговской области Украины на расстоянии 16 км друг от друга. Между ними вдоль государственной границы расположено еще несколько населенных пунктов, в том числе Новый Ропск. О появлении диверсантов в последнем сообщений не было.
Новый Ропск — административный центр муниципального образования Новоропское сельское поселение, куда входит населенный пункт Сушаны. Любечане входят в состав другой административной единицы — Брахловского сельского поселения.
Позже в ФСБ сообщили, что провели совместно с Минобороны операцию по уничтожению украинских диверсантов. Они были «выдавлены» с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.
Около 17:00 мск ФСБ сообщила, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Позднее бывший пресс-секретарь Росгвардии, ныне глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подрыве машины Росгвардии на мине при зачистке территории в районе села Сушаны. Легкие осколочные ранения, по его словам, получили четверо росгвардейцев.