Украинский суд назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца

«Митрополиту Павлу дали два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими», — говорится в публикации.
В свою очередь, прокурор запрашивал для священника домашний арест на два месяца с ношением браслета. На заседании он среди прочего заявил, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) «решил оправдывать “агрессию РФ”, будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря».
Ранее суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля. Причиной стало его плохое состояние здоровья. Тем не менее позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.
Сегодня к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: «Разжигание межрелигиозной вражды» и «Оправдание агрессии России».
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал «чудовищным деянием» предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал «вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места».