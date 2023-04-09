Губернатор Усс высказался о побеге сына из-под домашнего ареста

Глава региона подчеркнул, что сам не готов комментировать версии побега сына, появившиеся в СМИ. «Об этом мог бы рассказать Артем, но человек он, по разным причинам, не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, я не знаю», — высказался он.
Александр Усс подчеркнул, что за пределами России «есть много искренних порядочных людей, которые поддерживают Россию». Он также отметил, что был уверен, что его сын вернется на родину. «Где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину», — добавил он.
Ранее в марте стало известно, что задержанный в Италии российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. 21 марта в Милане было принято решение о его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинению в мошенничестве.