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10:18 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о задержании иностранцев с партией кокаина почти в 700 кг

Сотрудники ФСБ задержали трех иностранных граждан с партией кокаина весом в 699 кг и стоимостью более 2,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Установлены трое иностранцев — граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

По версии ФСБ, Россия была использована как транзитная страна для дальнейшей поставки части кокаина в ЕС. При этом часть кокаина должна была остаться в России. Уточняется, что при реализации наркотика в розницу иностранцы могли получить прибыль в размере не менее 6 млрд руб. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, сейчас они арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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