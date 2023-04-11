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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области 20 полицейских подозревают в организации преступного сообщества

Главное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 290 УК РФ («Получение взятки») против ряда бывших и действующих служащих ГУ МВД Ростовской области. Среди подозреваемых — около 20 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2015 году заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко при участии своих сослуживцев Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и других сотрудников полиции организовал преступное сообщество. Полицейские брали взятки у местных предпринимателей на постоянной основе.

Ежемесячно владельцы торговых точек должны были передавать Дмитрию Рыбалко через сотрудников его подразделения от 3 тыс. до 50 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности при организации торговой деятельности. Платеж в каждом отдельном случае определялся количеством торговых помещений в распоряжении предпринимателя.

Общий объем полученных за восемь лет взяток составил 25 млн руб.

«Установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь их к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделениями ФСБ России и ГУСБ МВД России», — сообщила пресс-служба СКР.

В главном управлении Министерства внутренних дел журналистам сообщили, что по месту жительства и службы подозреваемых прошло не менее 85 обысков.

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Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону

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