Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение

«Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне», — озвучила судья первый пункт. По нему Тейшейре грозит до 10 лет тюрьмы.
Второй пункт звучит как «несанкционированное изъятие и хранение секретных документов и материалов». По нему Тейшейре грозит до 5 лет заключения.
На данном заседании Тейшейру не спрашивали, признает ли он свою вину.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных телеграм-каналах». Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал «удручающим» конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».