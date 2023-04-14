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Спецоперация на Украине
17:48 (мск), источник: © РИА Новости

Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение

БОСТОН, 14 апр — РИА Новости. Американца Джека Тейшейру обвинили по двум пунктам, касающихся передачи секретной информации, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2022

«Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне», — озвучила судья первый пункт. По нему Тейшейре грозит до 10 лет тюрьмы.

Второй пункт звучит как «несанкционированное изъятие и хранение секретных документов и материалов». По нему Тейшейре грозит до 5 лет заключения.

На данном заседании Тейшейру не спрашивали, признает ли он свою вину.

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных телеграм-каналах». Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал «удручающим» конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».

Справка
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знатьКак документы могли оказаться в Сети, что в них говорится о планах США и как «слив» может повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.
Следите за развитием темыУтечка документов Пентагона
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