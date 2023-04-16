14:43 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов в Артемовске
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщили в Минобороны России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На Донецком направлении штурмовыми отрядами “Вагнер” в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — говорится в сообщении ведомства.
О том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за центральную часть Артемовска и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, Минобороны сообщало 11 апреля. «На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — говорилось в сообщении.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда же утверждал, что под контролем российской стороны находится более 80% города. Накануне, 15 апреля, министерство сообщало о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» двух кварталов на южной и северной окраинах Артемовска.
Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.
В конце марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских войск при штурме Артемовска. Президент Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе наблюдается очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», говорил он в начале апреля.
Пентагон считает роль Артемовска скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что если Россия возьмет населенный пункт, то это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО.