Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — говорится в заявлении.
В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.
СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.