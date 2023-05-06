Психолог рассказала, как быстро и легко засыпать Эксперт подчеркнула, что очень важно наладить свой распорядок дня
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
14:37 (мск), источник: © РИА Новости

Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте МВД Медиа.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — говорится в заявлении.

В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел еще одну причину бояться России
'Все признаки налицо'. Где и как будут наступать ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта