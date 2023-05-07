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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ сообщила, что пресекла атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области, сообщила ФСБ РФ, заявление приводят информагентства. Целью атаки являлись «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», считает ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным ФСБ, проведение диверсии планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, целями были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Самодельное взрывное устройство для диверсии планировалось доставить на легкомоторном самолете «Аэропракт А-32» из Блистова Черниговской области Украины.

Пилот, а также завербованные члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Операция была проведена совместно с МВД России. В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение, а также ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. Других членов ДРГ разыскивают.

Это уже не первая попытка украинских спецслужб совершить атаку на российские военные самолеты. Так, 26 февраля на аэродроме Мачулищи — белорусском военном объекте — была совершена попытка подрыва российского самолета А-50, на месте происшествия найдены два дрона. Позже белорусские спецслужбы задержали украинского гражданина Николая Швеца, его обвинили в попытке совершения теракта.

Кроме того, летом 2022 года ФСБ сообщала, что служба вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов воздушно-космических сил России.

Александр Кислов

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