Ученые выяснили, как правильно общаться с кошками Исследователи изучили три типа коммуникации
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
Главное
Спецоперация на Украине
17:28 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин заявил, что Блиновская погасила лишь 10 млн рублей своей налоговой задолженности

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Основатель проекта «Марафон желаний», блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал он.

Ранее Блиновская заявила на допросе, что готова компенсировать в полном объеме нанесенный ущерб. Во время избрания в отношении нее меры пресечения в Пресненском суде Москвы в конце апреля адвокат блогера сообщила, что ее подзащитная добровольно перечислила в бюджет значительную сумму.

«Марафон желаний»

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере.

В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверке и пыталась скрыться от уголовного преследования. По решению Пресненского суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Кроме того, суд признал законными арест банковских счетов Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела. Он наложен на сотни миллионов рублей на шести счетах в крупных столичных банках.

Согласно данным из открытых источников, только за индивидуальное участие (онлайн-сопровождение — прим. ТАСС) Блиновской в любом ее авторском курсе сумма гонорара для подписчиков в социальных сетях выросла за 8 лет с 2 тыс. до 1 млн рублей. По словам участников программ Блиновской, одно из заданий заключалось в добровольном перечислении денежных средств на указанный в соцсетях блогера банковский счет. «Чтобы разбогатеть» участник ее курса на свое усмотрение определял сумму пожертвований. После этого подписчику предлагалось деньги «отдать и забыть», чтобы желание сбылось.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
налогиСК