Бастрыкин заявил, что Блиновская погасила лишь 10 млн рублей своей налоговой задолженности

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал он.
Ранее Блиновская заявила на допросе, что готова компенсировать в полном объеме нанесенный ущерб. Во время избрания в отношении нее меры пресечения в Пресненском суде Москвы в конце апреля адвокат блогера сообщила, что ее подзащитная добровольно перечислила в бюджет значительную сумму.
Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере.
В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверке и пыталась скрыться от уголовного преследования. По решению Пресненского суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Кроме того, суд признал законными арест банковских счетов Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела. Он наложен на сотни миллионов рублей на шести счетах в крупных столичных банках.
Согласно данным из открытых источников, только за индивидуальное участие (онлайн-сопровождение — прим. ТАСС) Блиновской в любом ее авторском курсе сумма гонорара для подписчиков в социальных сетях выросла за 8 лет с 2 тыс. до 1 млн рублей. По словам участников программ Блиновской, одно из заданий заключалось в добровольном перечислении денежных средств на указанный в соцсетях блогера банковский счет. «Чтобы разбогатеть» участник ее курса на свое усмотрение определял сумму пожертвований. После этого подписчику предлагалось деньги «отдать и забыть», чтобы желание сбылось.