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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС, произошедшее рано утром 6 июня. В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие «варварской акцией» киевских властей.

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«Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — передает пресс-служба Кремля слова президента.

Как ранее сообщал «Интерфакс», президент Турции предложил Владимиру Путину помощь в расследовании разрушения плотины Каховской ГЭС. Сегодня президент Турции также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому создать комиссию из разных экспертов (из России, Украины, ООН и других стран, в том числе Турции) для совместного расследования разрушения.

Часть плотины Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Всего в зоне затопления оказались до 40 тыс. человек. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС. В Белом доме также не знают, кто несет ответственность за разрушения.

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Анастасия Ларина

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