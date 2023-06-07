Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией

«Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — передает пресс-служба Кремля слова президента.
Как ранее сообщал «Интерфакс», президент Турции предложил Владимиру Путину помощь в расследовании разрушения плотины Каховской ГЭС. Сегодня президент Турции также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому создать комиссию из разных экспертов (из России, Украины, ООН и других стран, в том числе Турции) для совместного расследования разрушения.
Часть плотины Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Всего в зоне затопления оказались до 40 тыс. человек. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС. В Белом доме также не знают, кто несет ответственность за разрушения.