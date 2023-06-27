Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления

Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, заявил Владимир Путин на встрече с военными.
«Только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102», — сообщил президент.
Орехов находится примерно в 50 км к юго-востоку от остающегося под контролем Киева города Запорожье.
Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. 16 июня президент Владимир Путин оценивал потери Украины в ходе контрнаступления в 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Он отмечал, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины.
22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.
Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны России, на тот момент составляли свыше 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек. С того момента потери российской армии в ходе конфликта не раскрывались.
Как заявляют российские власти, все попытки атак украинских войск были отражены. Киев признавал трудности в ходе контрнаступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ сталкиваются с «бешеным сопротивлением», и отмечала, что быстрого продвижения не получится.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы». Глава его офиса Михаил Подоляк называл нынешние действия украинской армии «тестированием».