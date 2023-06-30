Полиция Франции заявила о задержании 875 человек в ходе беспорядков

Во Франции в ходе беспорядков произведено 875 задержаний, включая 408 в зоне ответственности парижской полиции, сообщило Министерство внутренних дел страны. В ночь с 29 на 30 июня были мобилизованы 40 000 полицейских, жандармов и пожарных. Это в четыре раза больше, чем подняли по тревоге в среду, 28 июня, отметил Reuters.
Правоохранителей привлекли к противодействию «нарушениям общественного порядка», заявило МВД.
Беспорядки начались после того, как офицер полиции застрелил 17-летнего парня алжиро-марокканского происхождения: его остановили после того, как он двигался на автомобиле по полосе для автобусов, после чего он снова попытался уехать от полицейских, написал Reuters.
Это произошло в пригороде Парижа Нантер, расположенном к западу от столицы Франции.
К пятнице беспорядки распространились на другие города Франции: полиция заявила об инцидентах в городах Марсель, Лион, Тулуза, По и Лилль, передает Reuters. В Нантере протестующие поджигали автомобили, устраивали баррикады на улицах и запускали снаряды в полицию, подожгли отделение банка. В центре Парижа был разграблен магазин Nike: после этого задержали 14 человек, затем еще 16 с украденными вещами, написал Reuters. В соцсетях публиковали видео пожаров, в том числе в автобусном парке в пригороде к северу от Парижа и в трамвае в Лионе. В Марселе полиция применяла гранаты со слезоточивым газом, сообщил Reuters со ссылкой на местную газету La Provence.
Французский прокурор Паскаль Праш сообщил, что в отношении стрелявшего в 17-летнего парня полицейского начали расследование по факту умышленного убийства, его отправили под предварительный арест, передает Reuters. Во Франции это соответствует предъявленным обвинениям, пояснило агентство. Прокурор считает, что юридических оснований для применения оружия у полицейского не было.
Стрелявший полицейский признал, что совершил смертельный выстрел: он заявил следствию, что хотел предотвратить погоню, опасаясь, что в результате могут пострадать другие люди. Адвокат полицейского утверждает, что его подзащитный целился в ногу, но его ударили, в результате чего пуля попала в грудь.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал выстрел непростительным, но осудил беспорядки, передает Reuters. Президент прервал участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе и созвал экстренное заседание правительства 30 июня, пишет Politico.