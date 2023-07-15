Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства “Россия Сегодня” Маргариты Симоньян. <…> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак», — уточнили в ведомстве.
Как рассказали в спецслужбе, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.
«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство», — добавили в ФСБ.
Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.
«У задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения», — уточнили в спецслужбе.
СК РФ планирует возбудить на задержанных дела «с экстремистской и террористической окраской».
Попытку покушения прокомментировала также сама Симоньян.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала главред МИА «Россия сегодня» в своем телеграм-канале.
Попытки покушения на российских журналистов
Это уже не первая попытка украинских спецслужб убить Симоньян и других известных российских журналистов.
Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины, и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности Олеся Бузины.