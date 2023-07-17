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Теракт на Крымском мосту
16:33 (мск), источник: РБК

Надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Что о них известно

Что такое надводные беспилотники, откуда они могли появиться на Украине, есть ли у России такие аппараты, рассказали эксперты, опрошенные РБК.

Источник: Maritime Tactical Systems

В выходные и в ночь на понедельник были предприняты атаки на Севастополь и Крымский мост. По данным Национального антитеррористического комитета, в нападении на Крымский мост участвовали надводные беспилотные аппараты. Их марка не называлась. Опрошенные РБК эксперты рассказали, какие аппараты есть в наличии у Украины и России.

«Микола» со взрывчаткой

Надводный беспилотник — катер без экипажа, снаряженный боевой частью и фактически являющийся дроном-камикадзе. На вооружении у Украины есть беспилотники «Микола-1» и «Микола-2». «Они представляют собой пятиметровые суда, очень внешне напоминают водные мотоциклы. Такая же заостренная форма. Они могут идти на большой скорости, где-то до 100 км/ч», — рассказал РБК ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Минобороны России сообщило, что 16 июля в атаке на Севастополь участвовали девять беспилотников, в том числе два безэкипажных катера ВСУ. Они были уничтожены российскими катерами охраны водного района города.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране первого в мире флота, состоящего из дронов. В Киеве утверждали, что в сентябре именно они впервые атаковали базу российского флота в Севастополе, и призывали граждан сдавать деньги на их создание.

По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника ЦАСТ Юрия Лямина, надводные беспилотники могут управляться с помощью системы Starlink, но возможен и расчет маршрута по данным спутниковой навигационной системы.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков указал, что аппараты могли быть как серийного производства, так и переделкой гидроциклов, которые можно запустить с судна, а корректировать при помощи воздушного беспилотника.

В ночь на 11 июня российское военное ведомство сообщило о том, что была отбита атака шести морских безэкипажных катеров на корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивал безопасность трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». В конце мая три морских беспилотника ВСУ атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс». По официальной информации, все они были уничтожены.

Почему беспилотник сложно обнаружить

По словам Попова, в большинстве случаев беспилотники обнаруживают при визуальном контакте.

Однако сделать это сложней, если аппарат может погружаться и выглядывать из воды на 10−20 см.

Скорость его будет ниже, стоимость выше, но и найти, а следовательно, уничтожить такой беспилотник будет сложней.

Что касается методов борьбы с такими аппаратами, то уничтожить их можно как коптерами, так и с помощью самонаводящихся гранатометов.

Какие страны делают надводные беспилотники

В разных странах представляли свои примеры подобных аппаратов. Например, Sea Hawk и Mantas 12 американского производства или Seagull израильского. Официальных сообщений, что какой-либо из таких беспилотников был передан Украине, не было. В августе прошлого года Великобритания заявляла о намерении предоставить Киеву подводные беспилотники, предназначенные для разминирования прибрежной зоны.

Что касается возможностей России использовать надводные беспилотники, то, как отметил Лямин, они также в основном разрабатывались не как камикадзе, а как средства разминирования.

«Но это не означает, что их (камикадзе) нет. По крайней мере в феврале этого года какой-то неизвестный аппарат атаковал украинский мост в районе Затоки в Одесской области. Что это был за аппарат, до сих пор неизвестно», — добавил Лямин.

Отчасти с ним согласился Леонков. По его словам, были эксперименты, когда катера превращали в надводные беспилотники. «Беспилотники, которые плавали бы над водой и кого-то там атаковали, — у нас таких боевых задач не стояло. У нас надводные функции выполняет флот», — сказал он.

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