11:55 (мск), источник: Ведомости
МВД сообщило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат
Во всех случаях звонки поступали с территории Украины.
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С территории Украины начали поступать массовые звонки с предложением поджечь военкоматы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», — сказано в сообщении.
«Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — пояснили в МВД. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.
Аналогичное предупреждение выпустила и Генпрокуратура. В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не привлекают людей к содействию с помощью телефонного разговора и не просят совершить противоправное действие.
Генпрокуратура также связала серию поджогов военкоматов с успехами ВС России в зоне спецоперации. «Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что российские граждане получали указания от людей, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов.
Случаи поджогов военкоматов участились в последние несколько дней. В частности, 7 августа сообщалось, что ФСБ пресекла попытку жителя города Бор в Нижегородской области поджечь здание военкомата с помощью зажигательной смеси. Мужчина сам отказался от совершения поджога и обратился в УФСБ по региону.
7 августа «Ведомости» писали, что руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо, в котором он утверждает, что
В комментарии «Ведомостям» Миронов отметил, что среди поджигателей есть школьники, пожилые россияне и попавшие в «кредитную кабалу» люди.
В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.