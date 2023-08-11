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10:26 (мск), источник: Ведомости

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен. Об этом сообщила городская администрация на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку», — говорится в сообщении.

Там добавили, что местонахождение четырех человек, которые числились пропавшими без вести, установлено. Ранее СК и МЧС сообщали о 12 пропавших после взрыва. Таким образом, неизвестной остается судьба еще восьми человек.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) произошел ориентировочно в 10:40 мск 9 августа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Позже стало известно, что помещение принадлежит компании «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

В результате инцидента погибла женщина. По данным администрации, еще 84 человека пострадали. Ранее в Минздраве России сообщали о 80 пострадавших, 15 из них остаются на лечении в больнице. 10 августа региональном минздраве уточнили, что три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). 10 августа ведомство сообщило о задержании технического директора «Пиро-Росс».

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