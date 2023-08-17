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09:00 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ задержала двух человек, планировавших подорвать станции связи в Зеленогорске

ФСБ сообщила, что в Красноярском крае были задержаны два человека, которые, по данным спецслужбы, планировали подорвать станции связи в ЗАТО Зеленогорск. ФСБ утверждает, что таким образом мужчины хотели воспрепятствовать рассылке Минобороны с помощью «Госуслуг» повесток о призыве на военную службу. По данным спецслужбы, они были сторонниками запрещенной в России организации «Граждане СССР».

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации “Граждане СССР” планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО “Ростелеком” и АО “Транстелеком” в г. Зеленогорске», — говорится в сообщении УФСБ по Красноярскому краю (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, для подрыва станций мужчины через посредника собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. «Задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца — при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ», — уточнили в спецслужбе (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнили в пресс-службе, задержание проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с УФСБ России по Центральному военному округу при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Красноярскому краю.

В настоящее время мужчины помещены в СИЗО. Им инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).

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