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15:04 (мск), источник: Ведомости

Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область

Украинские диверсанты попытались прорваться через государственную границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — пояснил Богомаз.

По сообщению губернатора, сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

16 августа Александр Богомаз сообщил, что шесть украинских диверсантов попытались проникнуть в Брянскую область, но их остановили подразделения Минобороны и ФСБ. Пятерых боевиков уничтожили. До этого украинские диверсанты пытались прорваться через Стародубский район Брянской области 15 августа. Тогда пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, были повреждены производственные помещения и автомобили.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Брянская область, а также ряд других приграничных регионов, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

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