В Японии вновь исследуют выловленное морское «чудовище» Ранее считалось, что загадочное существо - это современный динозавр
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ рассказала о бое с диверсантами в Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что по пытавшимся проникнуть на территорию Брянской области 22 августа украинским диверсантам был нанесен массивный артиллерийский удар. Границу, как уверяют в ФСБ, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пересечь не смогла.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе вчера, 22 августа. Как отмечал тогда глава региона, благодаря пограничникам, Министерству обороны и Росгвардии, атака украинских диверсантов была отражена. Отметим, что некоторые Telegram-каналы утверждали, что между диверсантами и пограничниками был стрелковый бой. В частности об этом сообщала «Baza». SHOT писал, что в украинской ДРГ было 10 человек, вооруженных американскими винтовками М4 и гранатами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин опубликовал первое видео после мятежа
В некоторых регионах России на АЗС не хватает бензина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ