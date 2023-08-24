Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области

«Два хлопка в небе, и он стал падать, неуправляемый самолет», — заявил мужчина.
По его словам, один из фрагментов самолета упал неподалеку, на трассе.
Жительница Куженкино ранее рассказала РИА Новости, что самолет, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.