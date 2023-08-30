Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по правилам ИКАО

CENIPA уточнил, что получил ответ от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вчера, 29 августа. CENIPA и производитель лайнера Embraer хотели бы провести расследование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Согласно п. 13 правил Международной организации гражданской авиации, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. На этот пункт в своем ответе и сослался МАК.
«Они не обязаны (проводить расследование на международном уровне.— “Ъ”), но это рекомендовано. Если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека», — заявил агентству Reuters глава CENIPA Марсело Морено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в ходе конференц-колла публично подтвердил, что международного расследования крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируется, Кремль будет руководствоваться выводами Следственного комитета России.
Самолет, на борту которого был Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. В лайнере также были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Вчера, 29 августа, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.