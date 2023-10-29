В Коми ликвидировали открытое горение на нефтяном резервуаре

Ранее она сообщала, что возгорание, возникшее в воскресенье в неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми, перекинулось на соседний резервуар с нефтью. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 360 квадратных метров, пострадал один человек. Ведомство информировало о его локализации.
«Во время горения резервуар… развалился, и была угроза распространения пожара на соседние резервуары, на ближайшем резервуаре (заполненном (на — ред.) ⅕ нефтью) снаружи загорелась запорная арматура, потушили, сам резервуар не пострадал. Угроза возгорания отсутствует», — написала министр природных ресурсов Коми.
«Ликвидация открытого горения в 21.21 на площади 360 квадратных метров», — добавила Киселевич.
Как уточнила министр, при возгорании, по предварительным данным, пострадал один человек, который получил ожоги 30% тела. Предварительно, второй рабочий, который, предположительно, находился внутри резервуара, погиб.
Пресс-служба компании «Лукойл-Коми» ранее сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией «Эколайф». По предварительным данным «Лукойл-Коми», в результате один работник «Эколайфа» погиб, двое пострадали.
СУСК РФ по региону сообщало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется.